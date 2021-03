Italia's Got Talent 2021, una puntata Special Edition

I giudici di Italia's Got Talent, il talent show in onda tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108), si prendono una pausa regalandoci una puntata Special Edion che racchiude il meglio del talento visto fino ad ora sul palco di IGT

Dopo le prime 5 epiche tappe di audition ( scopri cosa è successo nella quinta puntata) , i giudici di IGT, Mara Maionchi, Joe bastianich, Frank Matano e Federica Pellegrini, si godono un meritato riposo dando appuntamento a tutti alla prossima settimana (mercoledì 10 marzo). In fondo una settimana non è un’eternità, e Roma non è stata mica costruita in un giorno… Questo mercoledì dunque è stato dedicato alla visione delle loro più memorabili gesta con la visione di Italia’s Got Talent Special Edition e dei concorrenti che in queste cinque puntate di audizioni hanno portato sul palco il loro miglior talento.

01 – CHRISTIAN STOINEU & PERCY

Americano, ama la musica e gli italiani. La sua è una prova a ritmo di musica, fatta di allenamento fisico e… che fisico! Quando le donne della giuria erano già stregate dal fisico di Christian Stoineu, ecco che un valoroso aiutante fa il suo ingresso: si tratta di Percy, il cane chihuahua fondamentale per la riuscita della performance. Quattro sì per loro!

02 – CASEY POLLINI

Il talento di Casey è facile da spiegare ma difficilissimo da mettere in atto. Il giovane concorrente sa infatti riconoscere tutte le bandiere del mondo, le relative capitali, e soprattutto sa anche indicare la posizione esatta di ogni Paese su una carta geografica. Il primo a interrogare il bambino è Frank Matano. Il giudice prova subito a mettere in difficoltà il concorrente con la Giordania, Casey è però veloce a rispondere e a segnarla sulla mappa. Ancora più difficile poi la scelta di Federica Pellegrini che tira fuori la Dominica. Senza la minima esitazione, il concorrente risponde con la capitale e riesce addirittura a posizionare il Paese tra le diverse isole del Mar dei Caraibi. Totalmente meravigliato da lui, il nostro Frank Matano ci riprova e chiede la parola per un’ulteriore interrogazione finale. Il nostro giudice tira fuori ben due bandiere, ma niente da fare… Casey gli fa anche notare che una delle due è al contrario! Il numero di Casey si merita quattro sì dal tavolo e un mondo di complimenti per il suo talento.

03 – FEDERICO

Federico ha 17 anni e una passione per la musica che lo accompagna da tutta la vita. Insieme alla sua amica Abigail, una ragazza irlandese conosciuta in Erasmus, durante il lockdown ha iniziato un progetto musicale “a distanza”. I duetti in videochiamata hanno permesso ai due ragazzi di sentirsi meno soli e di mantenere il loro rapporto di amicizia nonostante la lontananza. La coppia di “amici”si è poi iscritta a questa edizione di Italia’s Got Talent con la speranza di potersi ricongiungere sul palco. Le restrizioni e il blocco dei viaggi tra i Paesi hanno però infranto il loro sogno, con Abigail impossibilitata a spostarsi dall’Irlanda. Per questo motivo, come perfettamente illustrato da Lodovica Comello, IGT ha scelto di far accadere l’impossibile. Dopo la prima strofa della cover dei Kodaline “High Hopes”, l’emozionatissimo Federico passa la parola a Abigail per la sua strofa e sorpresa! Da dietro le quinte arriva sul palco di IGT proprio lei! A questo punto l’emozione di Federico si moltiplica a mille e la sintonia tra i due ragazzi diventa evidente. La loro esibizione si conclude con quattro Sì da parte dei giudici e la magia di un momento speciale che non dimenticheremo mai.

04 – BLACK WIDOW

Dopo la presentazione sul palco di Aisha è bastato un secondo ai giudici per capire che non eravano davanti a una semplice coreografia. I movimenti degli aculei rossi della ragazza si sono moltiplicati davanti ai loro occhi creando dei giochi eleganti e dai mille effetti stupefacenti. Le giovanissime Black Widow di Camporosso (Imperia) hanno creato un ponte ideale con l’oriente rivisitando in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani, dando vita ad una serie di effetti visivi di rara potenza. I giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich sono rimasti catturati dal talento di queste bravissime ballerine. Naturale è stata la standing ovation del pubblico, così come il Golden Buzzer di Mara Maionchi, arrivato veloce come un fulmine a ciel sereno. Con lo speciale Golden Buzzer le Black Widow approdano direttamente alla Finale di questa edizione di Italia’s Got Talent 2021!

05 – BELLO SISTERS

Tre sorelle, tre ragazze dalla grande padronanza atletica ed elasticità, si uniscono per “diventarne una sola” lasciando giudici e pubblico senza parole. Loren, Joline e Celine sono sempre state molto unite e, da come raccontano, ognuna ha un “ruolo” ben distinto all’interno del trio. Celine è la più divertente, Joline la più emotiva, e Loren, la più grande delle tre, di fatto è sempre stata un po’ la mamma del gruppo. Sul palco le Bello Sisters portano una performance memorabile, una grande prova di flessibilità, eleganza e talento che lascia tutti a bocca aperta. Dopo qualche sguardo sul Golden Buzzer, i giudici danno 4 sì alla performance.

06 – DAVID MAZZONI

David si presenta sul palco con la divisa da lavoro e la timidezza di chi non è abituato a stare sotto i riflettori. Viene da Ancona, è un operatore ecologico, ed è qui a Italia’s Got Talent grazie a due suoi colleghi che l’hanno praticamente obbligato a iscriversi. Il lavoro del concorrente è sì faticoso, ma permette comunque di avere qualche momento da dedicare ai propri hobby, come, nel suo caso, quello del canto. Nonostante un piccolo passo falso iniziale, bastano pochi attimi per capire che la voce di David ha qualcosa di speciale. Tutti i giudici spalancano gli occhi stupiti dal talento, tutto naturale, o meglio “ecologico”, del concorrente. Il contrasto tra la sua magnifica voce da tenore e la sua divisa da operatore ecologico fa un certo effetto e contribuisce sicuramente a rendere ancora più memorabile questa performance. L'esibizione di David ha reso lo Studio 5 di Cinecittà un teatro dell’opera lirica con una standing ovation del pubblico e l’approvazione di tutti i giudici. Quattro sì per lui e per la bellezza della sua storia. Come dice Frank Matano, David rappresenta la vera essenza di questo programma: “Una persona che fa un lavoro normalissimo, ma che ha un talento straordinario”.