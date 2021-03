Italia's Got Talent 2021: cosa è successo nella puntata 6

Nella sesta puntata di Italia's Got Talent, il talent show in onda tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108), a guadagnare un posto in finale sono stati in due: il gruppo delle Dress in Black e la crew Negma Dance Group, grazie al Golden Buzzer di Joe Bastianich

Dopo Italia’s Got Talent Special Edition nuovi talenti tornano sul palco per regalarci incredibili performance. E così, tornati ai loro comodi posti, i giudici di IGT Frank Matano, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Mara Maionchi, guidati da Lodovica Comello iniziano a fare un recap della situazione. Arrivati alla sesta puntata, l’unico giudice a non aver dato il Golden Buzzer è Joe Bastianich . Riuscirà a farlo in questa puntata? Neanche il tempo di chiedercelo che Joe Bastianich , nella sesta puntata di Igt, stupisce tutti premendo il pulsante d’oro e mandando direttamente in finale la crew Negma Dance Group .

Studentesse dai 13 ai 20 anni si esibiscono sul palco in tute dai colori fluo e con ai piedi gli scii. La loro performance è una bellissima idea, una gara di equilibrio e grande muscolosità. Nessuna di loro in realtà scia, la loro unione e idea nasce dalla ginnastica ritmica. Il loro spettacolo colpisce i giudici: 4 sì per loro.

58 anni di Siracusa, Francesco si presenta sul palco di IGT con lo stesso look di Joe Bastianich. La sua passione è il rock and roll e così, sulle note di un brano simbolo di questa corrente musicale, Francesco si esibisce trascinando con sé i giudici, in particolare Mara che inizia a ballare. La voce e l’intonazione strabiliante fanno guadagnare a Francesco 4 sì!

Americana di 27 anni, Tori vive in Germania dove ha trovato l’amore italiano. È stato infatti il suo fidanzato Dario a convincerla ad iscriversi ad IGT. La sua specialità consiste nel saltare e fare acrobazie con la corda. Dopo la prima esibizione i giudici erano già convinti del suo talento, ma quando poi Tori ha continuato l’esibizione sulle note di “Maniac” di Michael Sembello, il pubblico e i giudici sono esplosi in una standing ovation. 4 grandissimi sì per Tori!

06 – Dress in Black

Prima e unica band AC/DC al femminile in Italia. Le 5 ragazze di Cagliari, hanno una voce raschiante e una grande dote musicale, la loro performance mette energia a tutti nello studio di Igt. Il loro è un talento da 4 sì!

07 – Julot Cousins

Julot ha 61 anni e viene dalla Francia. La crisi sanitaria non gli ha permesso, da circa un anno, di continuare ad esibirsi con il suo numero in strada. Per questo ed altri motivi, Julot ha deciso di salire sul palco di Igt e mostrare al pubblico il suo incredibile talento. E così, senza nessuna protezione, Julot intrattiene dall’alto, da circa dieci metri, i giudici che sbalorditi dalla performance gli assegnano 4 sì!

08 – Gabriele Pollina

Gabriele viene da Parma ed è un musicista a cui piace molto sperimentare. Sul palco di Igt il concorrente porta con sé, e suona, un insolito strumento. L’esibizione colpisce tre giudici tranne uno. 3 sì e un no, quello di Frank Matano.

09 – Massimiliano Aiazzi

Massimiliano è un artigiano e viene dalla provincia di Firenze. Sul palco di Igt il concorrente porta con se una sua creazione: 4 flipper collegati l’un l’altro chiamati i 4 cavalieri. Settemila pezzi tra ingranaggi e viti per il primo flipper di cooperazione che ha come obiettivo quello di fa uscire la spada situata nella parte centrale. Per alimentare il gioco, Massimiliano chiede aiuto ai 4 giudici. Finito il gioco di ognuno, la spada spunta fuori ed è Frank Matano ad estrarla. 4 sì a Massimiliano e alla sua grande opera.

10 – Ekaterina Shelehova

Sul palco di Igt Ekaterina si esibisce in una performance musicale che la vede cantare la sua voce. Un po’ increduli a quanto sentito, i giudici finita la performance sono a dir poco sbalorditi. Lo stesso pubblico si alza in piedi per una standing ovation. Per i giudici non ci sono dubbi, 4 sì per lei!

11- Negma Dance Group

Federico e Francesca sono fratello e sorella e sul palco di Igt sono pronti a mostrare al pubblico non solo il loro legame di sangue, ma anche la passione comune per la danza indiana. Dopo i primi passi a due, presto il palco si riempie di abiti colorati, tipici della cultura indiana, indossati dalla crew Negma Dance Group. La loro performance così come la loro credibilità è a dir poco sorprendente. Energia, colore e la voglia di far festa colpiscono Joe Bastianich che chiede ai ragazzi di continuare la festa. Il pubblico e i giudici sono in piedi che ballano quando Joe preme il Golden Buzzer. Negma Dance Group vanno dritti in finale!

La sesta puntata di Italia’s Got Talent 2021 ha visto finalmente Joe Bastianich premere il Golden Buzzer. Dopo un lungo confronto, ad andare in finale sarà, insieme a Negma Dance Group, le Dress in Black.



L’appuntamento con il talento è tutti i mercoledì alle 21.30 in prima tv su Sky Uno.