Italia's Got Talent 2021: cos'è successo nella quinta puntata

Nella quinta puntata di Italia's Got Talent, il talent show in onda tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108), a guadagnare un posto in finale è David Mazzoni, che a detta di Frank Matano rappresenta la vera essenza di questo programma: “Una persona che fa un lavoro normalissimo, ma che ha un talento straordinario”

Federica Pellegrini, Frank Matano, Joe Bastianich e Mara Maionchi fanno il loro ingresso, come sempre annunciati da Lodovica Comello . Dopo il caloroso benvenuto, la Comello fa l’appello dei Golden Buzzer dati fino ad ora ricordando l’ultimo, quello assegnato da Federica Pellegrini alla piccola Giorgia ( Italia’s Got Talent 2021, Giorgia Greco è il Golden Buzzer di Federica Pellegrini. VIDEO ) . E così dopo un momento di “ribellione” si parte con la quinta puntata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi è salito sul palco.

Il talento è un dono prezioso, ma diciamo la verità, alle volte può essere ingombrante o anche un po’ scomodo. Incomprensioni e ostacoli da superare sono all’ordine del giorno, occorre dunque essere forti e puntare in alto, restando però con i piedi per terra. Perché il talento alla fine trova sempre una strada, quella che porta sul palco di IGT !

Italia's Got Talent 2021, i concorrenti della quinta puntata

01 – David Mazzoni

David si presenta sul palco con la divisa da lavoro e la timidezza di chi non è abituato a stare sotto i riflettori. Viene da Ancona, è un operatore ecologico, ed è qui a Italia’s Got Talent grazie a due suoi colleghi che l’hanno praticamente obbligato a iscriversi. Il lavoro del concorrente è sì faticoso, ma permette comunque di avere qualche momento da dedicare ai propri hobby, come, nel suo caso, quello del canto. Nonostante un piccolo passo falso iniziale, bastano pochi attimi per capire che la voce di David ha qualcosa di speciale. Tutti i giudici spalancano gli occhi stupiti dal talento, tutto naturale, o meglio “ecologico”, del concorrente. Il contrasto tra la sua magnifica voce da tenore e la sua divisa da operatore ecologico fa un certo effetto e contribuisce sicuramente a rendere ancora più memorabile questa performance.

L'esibizione di David ha reso lo Studio 5 di Cinecittà un teatro dell’opera lirica con una standing ovation del pubblico e l’approvazione di tutti i giudici. Quattro sì per lui e per la bellezza della sua storia. Come dice Frank Matano, David rappresenta la vera essenza di questo programma: “Una persona che fa un lavoro normalissimo, ma che ha un talento straordinario”.

02 – Casey Pollini

Il talento del giovanissimo Casey è facile da spiegare ma difficilissimo da mettere in atto. Il giovane concorrente sa infatti riconoscere tutte le bandiere del mondo, le relative capitali, e soprattutto sa anche indicare la posizione esatta di ogni Paese su una carta geografica. Il primo a interrogare il bambino è Frank Matano. Il giudice prova subito a metterlo in difficoltà con la Giordania, Casey è però veloce a rispondere e a segnarla sulla mappa. Ancora più difficile poi la scelta di Federica Pellegrini, che tira fuori la Dominica. Senza la minima esitazione, il concorrente risponde con la capitale e riesce addirittura a posizionare il Paese tra le diverse isole del Mar dei Caraibi. Totalmente meravigliato, il nostro Frank Matano ci riprova e chiede la parola per un’ulteriore interrogazione finale. Il giudice tira fuori ben due bandiere, ma niente da fare… Casey gli fa anche notare che una delle due è al contrario! Il suo numero si merita quattro sì dal tavolo e un mondo di complimenti per il suo talento.

03 – Senza Lacci

Entrati con un grande striscione con scritto We love Fede, i sei artigiani Senza Lacci si esibiscono in una performance di “ginocchia ballerine”. Frank Matano e Joe Bastianich cercano di fermare l’esibizione, ma il buon cuore di Federica Pellegrini e Mara Maionchi fa arrivare il gruppo fino alla fine. Al momento dei voti Frank prova a fare un pronostico su come andrà. E dopo i due no dati da lui e Bastianich, arrivano due sì, quelli di Mara e Federica.

04 – Tripotes la Compagnie

Julio, Daniel e Gianna sono i tre liberi professionisti della Tripotes la Compagnie venuti ad IGT per “giocare”. Il loro è un gioco molto pericoloso, però, il margine di errore è veramente limitato, ma nonostante ciò il trio è stato bravissimo. Come dei bambini, Julio, Daniel e Gianna si sono divertiti e hanno divertito il pubblico e i giudici, che assegnano loro 4 sì!

05 – Keet & More

Tre ragazzi con i capelli lunghi, uno di Sora e gli altri due di Sulmona, si presentano sul palco di IGT con a braccetto due chitarre e un’armonica e l’intento di ripartire dalle proprie radici. A fine performance la standing ovation è inevitabile. Il trio ha conquistato davvero tutti per unicità, simpatia e soprattutto talento. Il loro groove è pazzesco, la loro energia è coinvolgente. 4 sì per loro!