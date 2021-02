Italia's Got Talent 2021, cos'è successo ieri nella quarta puntata

Nella quarta puntata del talent show in onda tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108), a guadagnare un posto in finale sono stati in due: il mago Stefano Bronzato e la ginnasta Giorgia Greco, grazie al Golden Buzzer di Federica Pellegrini

01 – Stefano Bronzato

Stefano in arte Steven, ha sempre avuto una passione per le arti magiche. Come dice lui stesso, tutto quello che ha imparato non arriva da una scuola ma dall’esperienza in strada, dai giochi fatti agli amici e la famiglia. Lo spettacolo di Steven a IGT inizia con un pennarello e un mazzo di carte. Il suo numero è un viaggio avanti e indietro nel tempo, dice con un tono misterioso. I nostri giudici si guardano un attimo perplessi ma non per questo scettici anzi, Frank Matano è curiosissimo. È proprio a Frank che viene chiesto il primo intervento dell’esibizione. Il numero di Stefano Bronzato entusiasma tutti i giudici per il suo talento che mette insieme magia e tecnologia. Un mix non scontato e capace di catturare l’attenzione in una forma inaspettata. “Uno dei più bravi maghi che abbiamo avuto qui” dice Joe Bastianich. 4 sì per lui!

02 – Salvatore

Salvatore viene da Noto, paese celebre per la sua storia, le bellezze naturali e per il matrimonio dei Ferragnez. L’esibizione di Salvatore non convince molto i giudici. Frank Matano e Joe Bastianich cercano di interromperlo ancora prima della fine. Ad esibizione terminata, Salvatore riceve 4 no.

03 – Tim

Tim Kriegler è di origini tedesche ed è arrivato in Italia grazie al lavoro con una compagnia italiana. La sua esibizione è una dimostrazione di forza ed equilibrio. Tim esegue una serie di figure agli elastici da lasciare a bocca aperta per forza e precisione. Quattro sì per le lui!

04 – Robidone

A presentarsi sul palco di IGT nella sua livrea verde ecologica c’è Robidone, il robot giocherellone. La sua provenienza non è un lontano spazio profondo della Galassia ma Imola, dove è stato costruito dal suo papà Matteo. Robidone è giovanissimo, ha solo 3 anni, ma soprattutto è composto esclusivamente da materiali di riciclo. La sua passione, come racconta ai giudici al tavolo, è andare nelle scuole per parlare di raccolta differenziata ed ecologia ai bambini. Aiutato da Lodovica Comello, il concorrente vuole mettere alla prova i nostri giudici sul corretto smaltimento di alcuni oggetti quotidiani trovati nei loro camerini. La prima interrogata è Federica Pellegrini che non cade nel trabocchetto della “carta da regalo” né delle plasticose bolle “pluriball”. Più difficile invece la domanda a Joe Bastianich: incredibilmente il cristallo in Italia non viene buttato nel vetro perché non è un imballaggio. Robidone ci spiega infatti come solo gli imballaggi, tipo i contenitori delle creme spalmabili, vadano nel cestino del vetro. Stesso discorso anche per le confezioni dei dvd di Frank Matano… in questo caso seguono il processo del resto del prodotto e quindi finiscono nell’indifferenziato. Con simpatia e intelligenza, Robidone ci fa capire il valore e l’importanza del riciclo. La sua esibizione si aggiudica quattro Sì dal tavolo dei giudici e un’uscita tra gli applausi.