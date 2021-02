Italia's Got Talent 2021: cos'è successo nella terza puntata

Nella terza puntata di Italia's Got Talent, il talent show in onda tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108), Frank Matano, schiacciando il Golden Buzzer, ha scelto di mandare direttamente in finale Giustino. A seguirlo è la comica Laura

Giunti alla terza puntata di IGT, al tavolo dei giudici si fa il punto della situazione: Mara Maionchi non ha inaugurato la stagione con le sue solite “paroline” e Joe Bastianich è stranamente troppo buono. Intanto sotto la direzione di Lodovica Comello una nuova serata prende il via e così facendo, concorrente dopo concorrente, dopo Mara Maionchi questa volta ad usufruire del Golden Buzzer è stato Frank Matano, mandando direttamente in finale Giustino, l’ex postino che ha portato sul palco un numero di cosplay, una performance che ha fatto tornare bambini i 4 giudici. Scopriamo insieme i concorrenti della terza serata di Italia’s Got Talent 2021!

01 – Luana

Luana Cayres viene dal Brasile, ma da otto anni vive in Italia dove ha trovato il suo amore. Lei con il suo talento ci è nata, la sua folta chioma è fatta di capelli fortissimi, nel vero senso della parola. È infatti con i suoi capelli che Luana riesce ad alzare pesi fino a 70kg. Perché allora non provare a prendere coi capelli Lodovica Comello? Numero riuscito. 4 sì per la brasiliana dalla forte capigliatura.

02 – Federico

Federico ha 17 anni e una passione per la musica che lo accompagna da tutta la vita. Insieme alla sua amica Abigail, una ragazza irlandese conosciuta in Erasmus, durante il lockdown ha iniziato un progetto musicale “a distanza”. I duetti in videochiamata hanno permesso ai due ragazzi di sentirsi meno soli e di mantenere il loro rapporto di amicizia nonostante la lontananza. La coppia di “amici”si è poi iscritta a questa edizione di Italia’s Got Talent con la speranza di potersi ricongiungere sul palco. Le restrizioni e il blocco dei viaggi tra i Paesi hanno però infranto il loro sogno, con Abigail impossibilitata a spostarsi dall’Irlanda. Per questo motivo, come perfettamente illustrato da Lodovica Comello, IGT ha scelto di far accadere l’impossibile. Dopo la prima strofa della cover dei Kodaline “High Hopes”, l’emozionatissimo Federico passa la parola a Abigail per la sua strofa e sorpresa! Da dietro le quinte arriva sul palco di IGT proprio lei! A questo punto l’emozione di Federico si moltiplica a mille e la sintonia tra i due ragazzi diventa evidente. La loro esibizione si conclude con quattro Sì da parte dei giudici e la magia di un momento speciale che non dimenticheremo mai.

03 – Pierluca Tocco

35 anni, Pierluca è un libero professionista. Sul palco di IGT si presenta con l’inconfondibile “maschera” del gruppo musicale dei Kiss nonchè sulle loro note. Il suo numero però non si ferma solo a questo. Super credibile, Pierluca si scatena sul palco con un balletto acrobatico che fa colpo sulla nostra Mara Maionchi… e non solo su di lei! Per lui 4 super sì!

04 – Ezio

Ezio è un maestro dell’arte del sabrage, quello che di solito alle feste viene chiamato l’arte dello “sciabolare”. Ma quando a farlo è lui l’urlo è: Sabrage! Energetico e solare, Ezio torna a casa con tre sì, unico no è quello di Frank Matano.

05 – Giustino

Giustino Carchesio, in arte Giustinik, è un trentenne timido e a volte un po’ impacciato. Ma come dice lui stesso, ogni volta che sale su un palco si trasforma e lascia indietro ogni insicurezza per fare ciò che ama di più: far divertire le persone. Il suo spettacolo a Italia’s Got Talent si svolge a Metropolis, la cittadina di Superman ricreata dallo stesso Giustino con un’opera di bricolage fatta di scotch, colla e cartonati. Alla chiamata di emergenza di Lois, il nostro Clark Kent risponde indossando i panni del supereroe più famoso del mondo dentro la cabina telefonica “più famosa del mondo”. Rigorosamente in cartone, ovviamente. Tra voli sui palazzi, macchine sollevate e iper-vista laser, Giustino fa divertire il pubblico e tutti i giudici con una performance divertente ed efficace nella sua semplicità. Il tipo di comicità portata dal concorrente e la sua capacità di saper ridere di sé e tirar fuori il bambino che tutti abbiamo dentro sono un talento che il giudice Frank Matano apprezza e ama. “Se avessi partecipato a Got Talent avrei fatto esattamente un numero come te”, dice Frank prima del colpo di scena: il giudice si alza e preme il Golden Buzzer!