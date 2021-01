5/15

Come ha voluto sottolineare il Direttore generale contenuti di Fremantle, Eugenio Bonacci, "Tutto è iniziato a marzo scorso, ci siamo adattati immediatamente all’emergenza sanitaria, tra le tante complicazioni, c'è stato anche il blocco del traffico aereo per Joe, non avevamo le mascherine che abbiamo comprato in corsa, abbiamo sfruttato l’estate, abbiamo lavorato a distanza, abbiamo occupato Cinecittà che ci ha offerto lo spazio necessario per poter rispettare rigorosamente le regole anti-Covid".

Vai allo Speciale