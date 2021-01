4 Ristoranti a Bari, L’Incanto: il menu e 4 cose da sapere

L’Incanto è il regno di Tina, al secolo Concetta Abatantuono. Un ristorante affacciato sul mare nel quartiere Santo Spirito, dove lei, che si occupa della sala e, soprattutto, dei clienti, controlla tutto, dalla posata ben lucidata alla mise en place: “Sono una perfezionista, sono esigente, sembro dolce ma con due parole distruggo tutto”. È la signora "bene" di Bari e ci tiene a specificare che il pesce lo acquista alla Boutique dei frutti di mare. Il suo crudo, chiamato in menù Delizie di mare, è tradizionale ma servito in maniera scenografica su un vassoio riempito di ghiaccio, "il crudo va celebrato e servito in grandi quantità!”. Non usa salsine, solo qualche spicchio di limone. Essendo molto attenta all’estetica cura soprattutto la presentazione e la bellezza delle location.