4 Ristoranti in Basilicata, Il Riccio

Il viaggio sulla via dei sapori finisce a Monticchio Laghi, sulle pendici del Vulture, dove tra colline e boschi Antonio ha aperto il suo agriturismo. Dopo aver vissuto lontano lavorando come fotografo, ha deciso di tornare nella sua terra che ama profondamente: “Siamo una terra di briganti, abbiamo un certo fascino. Anche io sono un po’ brigante, come loro vivo nei boschi”. Antonio si occupa della sala ma sovrintende anche alla cucina, che rivisita la tradizione lucana: parte da ingredienti tipici della Via Herculea come il peperone crusco, le melanzane di Rotondella, il baccalà e li propone “Non come erano, ma come potrebbero essere, in tortini per esempio”. Fiore all’occhiello del menu è il tartufo. Antico come la Lucania, Antonio è uno dei pochi a usarlo nelle ricette della tradizione: i ravioli di ricotta di pecora non sono al pomodoro ma al tartufo. Ci fa scoprire che: “La vera Basilicata è il Vulture, è boschi, falchi, peperoni appesi, i profumi dalle finestre, i vicoli, i cani randagi. È un mistero”.