Valerio è il titolare e chef de Il locandiere de core e de panza, ristorante che si trova al KM 16 della SR155, una delle soste più gettonate dai biker. Siamo ad Acuto, è qui che il padrone di casa attira i motociclisti con una sola parola: brace. Un enorme braciere campeggia accanto all’ingresso. Per Valerio mangiare nel suo ristorante è come andare a vedere un concerto, “L’antipasto è l’accensione dei fari prima che esca il cantante, poi c’è tutta la parte melodica con i primi e i secondi e il dolce è la rullata finale!”. Il menù unisce piatti della tradizione ciociara a quelli nazionali. Se in cucina sbagliano lui urla e si fa sentire, in sala però diventa un vero oste: intrattiene i clienti con fisarmonica e stornelli laziali. Valerio non ama le bugie: “Se mi dici che questa pasta non ti piace, mi devi dire il perché. Io sono convinto del prodotto che diamo, se ti dico che è di qualità è di qualità”. Con la sua Bmw 850GS ama visitare posti che uniscono vacanza e buon cibo... proprio come la sua amata Ciociaria.