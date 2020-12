4 Ristoranti in Toscana, Il Greppo: il menu e 4 cose da sapere

Paolo, 49 anni, è il titolare de Il Greppo. Paolo è nato e cresciuto a Montepulciano, in Val di Chiana e per lui questa terra è tutto: “Sono follemente innamorato di questo angolo di Toscana e se dovessi rinascere, vorrei rinascere qui”. Il fiore all’occhiello di Paolo è la stagionatura del pecorino in fossa perché «In Toscana lo facciamo solo noi». Il Greppo è un ristorante agricolo a conduzione familiare, aperto nel 2000: “Lavorando prevalentemente sui campi non aspettiamo il cliente, ma lo riceviamo su prenotazione, gli forniamo un menu tipico semplice con salumi, formaggi, bruschette, i pici all’aglione, al ragù classico o al ragù d’ocio (una grande oca locale dal collo lungo), la ciacciunta con l’uva. Altro fiore all’occhiello de Il Greppo è la produzione di vino Nobile di Montepulciano. Paolo è molto tecnico e preparato, e sulla competizione dice: “Non sono uno che rimane fermo all’angolo, se c’è una corsa in atto voglio vincerla, non ho paura di cadere, ma cavalco l’onda”.