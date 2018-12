La buona novella arriva da Parma dove è stata presentata l'edizione 2019 della Guida Michelin. Matteo Grandi, vicentino, 28 anni, ha conquistato la sua prima stella. Un risultato importante per uno chef con una idea di cucina molto netta ha fatto esperienza, oltreché in alcune importanti brigate, nella cucina infuocata di Hell's Kitchen (la quinta stagione è in onda su Sky Uno ogni martedì alle ore 21.15) vincendo la prima edizione.



Caratteristica del suo locale, il Ristorante Degusto Cuisine è la ricerca maniacale della materia prima. L'olio cambia in base al cibo che deve accompagnare e la sfoglia per la pasta in base al ripieno. Questo fa di Matteo Grandi uno chef unico. E' vero che la sua filosofia dovrebbe essere adottata in qualunque ristorante quando si alza l'asticella ma non solo non è scontato, è anche raro. A 18 anni sceglie, grazie anche ai genitori che ne assecondano l'estro, di andare all’estero per fare esperienza. La folgorazione arriva quando entra nella cucina del francese Jean Claude Fugvier. Per sei anni Matteo lo accompagna in alcuni ristoranti della catena Park Hyatt, dalla Cina a Shanghai fino in Kuwait e in India.

Nel 2013 torna in Italia per mettersi alla prova nelle cucine infuocate del cooking show con Carlo Cracco inflessibile giudice. Nel programma, Matteo dimostra fin dal primo servizio una grande abilità professionale, guadagnando la fiducia e il rispetto di tutti i suoi compagni di brigata e soprattutto grande stima da parte di Chef Cracco. Matteo si distingue infatti sia nelle prove singole che nei servizi a squadre, in cui ha assunto quasi da subito il ruolo di leader. Già durante la messa in onda della prima edizione di Hell’s Kitchen Italia apre un ristorante ad Arcole, in provincia di Verona. Quindi la vittoria della gara fra cuochi professionisti di Sky Uno e il successo del progetto Degusto, il sogno di una vita, un luogo a lungo immaginato nei suoi viaggi di lavoro, con cucina a vista, da cui osservare Matteo all’opera con la sua brigata, colori caldi e rassicuranti, piatti di carattere a immagine e somiglianza dello Chef stellato.