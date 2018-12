Chef Cracco ha riaperto le porte della sua cucina infernale, e Piero è stato il secondo eliminato. In attesa del prossimo appuntamento martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11 , scopri chi sono gli ospiti d'onore: La Pina ed Emiliano Pepe. Inoltre ricorda che a partire dalla prossima settimana l’appuntamento settimanale con il programma si sposterà definitivamente al venerdì, sempre in prima serata. Ospite della quarta puntata, Chef Antonino Cannavacciuolo

Orsola Branzi, in arte La Pina, nasce il 20 giugno 1970 a Firenze. Fin da piccola si trasferisce a Milano con i genitori. Dopo la scuola dell’obbligo si iscrive all’ITSOS (Istituto Tecnico Statale a Ordinamento Speciale) prendendo l' indirizzo di comunicazioni visive. Inizia così la sua lunga attività di educatrice impegnata con bambini aventi problemi comportamentali. Agli inizi degli anni novanta frequenta la scena del rock indipendente milanese e dopo le scuole superiori si iscrive a Bologna, presso la facoltà di Scienze dell’Educazione.

Con un gruppo di amiche "Le Pine", si cimenta con le prime canzoni, ma è con il definitivo ritorno a Milano che La Pina entra nel circuito hip-hop. Nel 1995 esce il suo primo album, “Il CD della Pina” che vede la partecipazione di Esa, Polare e DJ Vigor. Una serie di lavori confermano La Pina come una delle più importanti esponenti del rap femminile italiano.

La sua carriera in radio inizia a Radio Deejay nel 1994 insieme ad Albertino nella trasmissione ”Venerdì Rappa” (poi “One-Two One-Two”) curando la posta degli ascoltatori. Qui La Pina ha modo di iniziare a sviluppare il suo interesse per il linguaggio e per la parola scritta, parlata, rappata, elemento ricorrente di tutti i programmi che seguiranno. Due anni dopo su Radio Due conduce “In aria”, e nel 1997 su Rai Due “Sanremo in Aria” insieme a Platinette.

Nel 1998 approda a Station One con la sit-com radiofonica pomeridiana “Otto tette sotto un tetto”. Nel 1999 torna a Radio Deejay con “Pinup”, successivamente le viene affidato lo spazio del mattino “Bonjour Finesse”, dove il suo bulldog Cora riveste il ruolo di opinionista. Nel 2002 presenta sul canale satellitare Gay Tv “Sesso in condotta” e “A letto con La Pina”, magazine notturno per parlare di sesso senza tabù.

Nel 2007 è stata inserita nella colonna sonora del film Torino Boys una sua vecchia canzone "Questa Fly". Per l’occasione è stata pubblicata una raccolta di brani rimasterizzati, intitolata anch’essa "Questa Fly", contenente i principali brani de La Pina. In veste di autrice ha scritto, insieme al compagno Emiliano Pepe, due brani per Alessandra Amoroso: "Che peccato" e "Voglio solo te", scritto per Loredana Errore insieme a Biagio Antonacci.

Tra il 2009 e il 2010 collabora con Nat Geo Adventure per la realizzazione dei programmi "Ma che freddo fa" e "Tokyorama", ambientati rispettivamente in Lapponia e a Tokyo. Ha poi condotto, nel 2010, sempre insieme a Diego Passoni, il programma serale di Deejay TV "Nientology" e, successivamente, "Queen Size", format nel quale intervistava diversi vip del mondo della musica, della moda e dello spettacolo direttamente da un letto.

Tra il 2011 e il 2012 conduce insieme a La Vale, sempre su Radio Deejay il settimanale dedicato alla moda "Molespina", affiancandolo alla conduzione giornaliera di Pinocchio. Il 19 ottobre 2013 si è sposata con Emiliano Pepe musicista e produttore napoletano molto apprezzato nell’ambiente musicale milanese. Emiliano è anche un cantante, infatti ha duettato con artisti come i Club Dogo. Nel 2014 partecipano insieme alla terza edizione di Pechino Express venendo eliminati prima di accedere alla semifinale. Attualmente è in onda su Radio Deejay con Pinocchio, “programma di alleggerimento” che conduce dal 2001 in compagnia di Diego Passoni.

