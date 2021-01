4 Ristoranti a Parma, Golosia: il menu e 4 cose da sapere

Spigliata, verace, un "maschiaccio che odia le cose da donna” e ama, invece, spostare le pesanti forme di parmigiano: Giselda ha girato il mondo facendo street food e per questo è sicura di ciò che vende e serve a tavola nell’osteria con bottega aperta un anno fa insieme al compagno Edoardo. “Abbiamo rilevato la trattoria storica La Cioppa e ora stiamo raccontando la storia di Golosia”. Una storia che gira intorno alla tradizione parmigiana e, soprattutto, alla pasta fresca: composta solo di semola, senza farina bianca e tuorli, è molto tecnica, “ma fantastica, e la facciamo express al ristorante davanti ai clienti in una zona dedicata”! Tutto quello che vende è artigianale, dalla giardiniera particolare cotta a monoporzione a quelle che chiamano marmellose, a metà tra marmellate e confetture. Non apprezza le botteghe che si improvvisano ristoranti, e attenzione alla freschezza della pasta...“Se vedo tortelli sgonfi di due o tre giorni fa impazzisco!”.