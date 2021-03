La simpatia di Giustino ha conquistato Frank Matano. La sua performance si guadagna il Golden Buzzer e l'accesso alla finale di Italia's Got Talent 2021 (in onda mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno).

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent ( scopri cos'è successo nella terza puntata ) Giustino Carchesio ha conquistato i giudici, in particolare Frank Matano che senza pensarci troppo ha deciso di schiacciare il Golden Buzzer mandando Giustino, in arte Giustinik, direttamente in finale ( QUI TUTTE LE FOTO ). Cosa ci riserverà stasera nell'ultima puntata?

IL GOLDEN BUZZER DI FRANK MATANO

Il suo spettacolo a Italia’s Got Talent si svolge a Metropolis, la cittadina di Superman ricreata dallo stesso Giustino con un’opera di bricolage fatta di scotch, colla e cartonati. Alla chiamata di emergenza di Lois, il nostro Clark Kent risponde indossando i panni del supereroe più famoso del mondo dentro la cabina telefonica “più famosa del mondo”. Rigorosamente in cartone, ovviamente. Tra voli sui palazzi, macchine sollevate e iper-vista laser, Giustino fa divertire il pubblico e tutti i giudici con una performance divertente ed efficace nella sua semplicità. Una volta conclusa, Frank Matano si alza in piedi per applaudirlo e a noi è subito chiaro quello che succederà da lì a poco.

“Se avessi partecipato a Got Talent avrei fatto esattamente un numero come te”, dice Frank Matano prima del colpo di scena. Il giudice si alza e preme il Golden Buzzer!

A Italia’s Got Talent abbiamo finalmente trovato il nostro supereroe e non vediamo l’ora di rivederlo in azione. Con il Golden Buzzer di Frank Matano, Giustino Carchesio vola dritto in finale.

Appuntamento mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno con la finale di IGT 2021.