Il talento e la tenacia di Giorgia Greco conquistano Federica Pellegrini che nella quarta puntata non può far a meno di premere il Golden Buzzer e regalarle così l’ingresso diretto alla finale

Nella quarta puntata di Italia’s Got Talent (scopri cos'è successo nella quarta puntata) Giorgia Greco , 13 anni di Milano, ha conquistato i giudici, in particolare Federica Pellegrini che senza pensarci troppo ha deciso di schiacciare il Golden Buzzer mandando la piccola direttamente in finale.

La grande passione di Giorgia per la ginnastica ritmica è iniziata a 4 anni. La fatica e la determinazione non l’hanno mai spaventata, perché la gioia di muoversi ed esibirsi è sempre stata per lei imbattibile. Quando la musica comincia a suonare, le luci si accendono e Giorgia inizia a eseguire la sua coreografia, raggiante, sempre con il sorriso sulle labbra. Prima la capriola, la verticale, poi le giravolte, per passare alla corda e al cerchio. Un’esibizione davvero magnifica.

Il pubblico è entusiasta e i giudici sono felici di aver davanti ai propri occhi un talento come quello della giovane ginnasta che, per via di un tumore osseo, anni fa le è stata amputata una gamba.

Federica Pellegrini riconosce il talento della ragazza e non può fare a meno di premere il Golden Buzzer. "Io vedo un’unica cosa stasera: la tua bravura. Preparati perché io ti farò gareggiare in una finale, quella di IGT." e volano così mille coriandoli dorati sul palco.

A Italia’s Got Talent non può esserci talento senza passione: Giorgia ci ha dimostrato che niente e nessuno potrà toglierci i nostri sogni.

L’appuntamento con IGT è ogni mercoledì alle 21:30 su Sky Uno.