Chi è Giorgia Greco, la ginnasta tra i finalisti di IGT 2021

Nella quarta puntata di Italia’s Got Talent (scopri cos'è successo nella quarta puntata) Giorgia Greco , 13 anni di Milano, ha conquistato i giudici, in particolare Federica Pellegrini che senza pensarci troppo ha deciso di schiacciare il Golden Buzzer mandando la piccola direttamente in finale. Giorgia arriva sul palco di IGT con un sorriso contagioso e con un messaggio involontario dettato dalla sua esperienza di vita personale: quello di non arrendersi mai. Ed è così che a suon di musica, la talentuosa concorrente, ha portato sul palco tutta se stessa, oltre alla sua bravura e la sua incredibile tenacia (QUI TUTTE LE FOTO) .

GIORGIA GRECO E’ IL GOLDEN BUZZER DI FEDERICA PELLEGRINI

La grande passione di Giorgia per la ginnastica ritmica è iniziata a 4 anni. La fatica e la determinazione non l’hanno mai spaventata, perché la gioia di muoversi ed esibirsi è sempre stata per lei imbattibile. Quando la musica comincia a suonare, le luci si accendono e Giorgia inizia a eseguire la sua coreografia, raggiante, sempre con il sorriso sulle labbra. Prima la capriola, la verticale, poi le giravolte, per passare alla corda e al cerchio. Un’esibizione davvero magnifica. Il pubblico è entusiasta e i giudici sono felici di aver davanti ai propri occhi un talento come quello della giovane ginnasta a cui, per via di un tumore osseo, anni fa le è stata amputata una gamba.

Federica Pellegrini riconosce il suo talento e non può fare a meno di premere il Golden Buzzer. "Io vedo un’unica cosa stasera: la tua bravura. Preparati perché io ti farò gareggiare in una finale, quella di IGT" e volano così mille coriandoli dorati sul palco.

A Italia’s Got Talent non può esserci talento senza passione: Giorgia ci ha dimostrato che niente e nessuno potrà toglierci i nostri sogni.

Non perdere la finale di Italia's Got Talent 2021, mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno.