A iniziare subito alla grande nella quinta puntata di Italia's Got Talent 2021 ci ha pensato David Mazzoni, operatore ecologico di Ancona con un incredibile talento per la musica lirica (i momenti migliori della quinta puntata. FOTO). Dopo di lui è stato il momento del piccolo Casey, che a 8 anni conosce già a memoria tutte le 197 bandiere del mondo, Capitali comprese. Interrogato dai giudici, il bambino non ne ha sbagliata una (scopri cosa è successo nella quinta puntata di IGT).

Siamo quasi a metà serata quando a presentarsi sul palco di IGT, con un. mazzo di carte da 52, è il mago Gianfranco Preverino. Attraverso le carte da poker, Gianfranco racconta una storia di amicizia e potere. Storia che ha come protagonisti due sole persone: il re e il suo servo.

Testimoni del numero sono i nostri Frank Matano e Mara Maionchi. Il mago e la sua storia inventata, raccontata con il suo mazzo di carte da 52, (in)trattengono i giudici e il pubblico in maniera intelligente. Il suo non è altro che un vecchio modo per divertirsi ed intrattenere del passato. 4 grandi sì per lui.

