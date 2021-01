4 Ristoranti a Milano, Frades Porto Cervo: il menu e 4 cose da sapere

Ci si sposta a Ovest, nella Sardegna di Roberto, titolare e chef di Frades Porto Cervo, che col suo locale ha creato un ponte con la Costa Smeralda a due passi dal Duomo. Avendo già un ristorante frequentato da molti milanesi proprio a Porto Cervo ha deciso di sbarcare anche a Milano. “La cucina è poesia, racconta il vissuto dello chef: non puoi offrire una cucina cento per cento regionale a Milano, è una piazza troppo pretenziosa”. Per questo ha alleggerito certi piatti della sua terra per renderli più fruibili ai palati meneghini. Nonostante ciò, è molto attaccato alle sue origini, tanto da aver usato solo materiali sardi per il ristorante e aver messo in una sala le piastrelle di casa di sua nonna in Barbagia.