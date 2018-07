L'incoronazione di Elisabetta II. Solo su Sky Uno

Sua Maestà La Regina ricorda il giorno in cui il peso della corona di San Edoardo e le speranze di un paese in ripresa dalla guerra, sono stati messi sulle sue spalle, mentre la nazione guardava la loro regina di 27 anni per condurli in una nuova era. Esplorando il ruolo e il significato simbolico dei Gioielli della Corona nella cerimonia di incoronazione secolare, questo programma mostra questi oggetti di straordinaria bellezza come non sono mai stati filmati prima. Usando i Gioielli della Corona e i ricordi della Regina come pietre miliari, L'Incoronazione racconta la storia interna di questa cerimonia scintillante. Non perdere L'incoronazione di Elisabetta II, lunedì 16 luglio alle 16.25 su Sky Uno.