Al via First Ladies, lo show dedicato alle donne più potenti degli USA

"First Ladies" racconta in quattro episodi le storie di quelle che sono state le First Ladies americane, donne straordianrie e coraggiose, e di come siano riuscite a lasciare un segno sia durante gli anni passati alla Casa Bianca che successivamente. L'obiettivo è quello di portare alla luce quanto il ruolo di queste donne abbia pesato sulla Storia anche attraverso gli scandali, i segreti e le storie d'amore e di quanto questo ruolo sia cambiato in tempi moderni rispetto al passato. Le "First Ladies" protagoniste della prima puntata sono Michelle Obama, Dolley Madison, Jacqueline Kennedy Onassis (detta Jackie), Nancy Reagan e Lady Bird Johnson. Non perdere "First ladies", da sabato 9 giugno alle 21.15 (doppio episodio) su Sky Uno.