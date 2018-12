I Body Fixers continuano a risolvere gli incidenti di bellezza!

A tutti capita di sbagliare la tinta, di farsi un tatuaggio di cui poi ci si pente subito dopo o di creare un outfit ai limiti dell'imbarazzante o ancora di avere incidenti fastidiosi con un piersing fatto in una posizione scomoda. Per fortuna ci sono i Body Fixers! Un team di giovani professionisti si ingegna per porre rimedio a scioccanti disastri di bellezza. In ogni episodio alcuni clienti varcano la soglia del loro negozio per affidarsi al talento dei body fixers, nella speranza di risolvere il loro problema estetico. Da capelli bruciati ad una lingua divisa in due, gli esperti affronteranno tutti i casi con molta professionalità. Aspettando la prossima puntata di Body Fixers, domenica alle 22:55 su Sky Uno, sfoglia la gallery e gustati un po' di look imbarazzanti!