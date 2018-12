Al via Body Fixers, lo show che rimedia i disastri di bellezza!

Al via Body Fixers dove un team di giovani professionisti si ingegna per porre rimedio a scioccanti disastri di bellezza. In ogni episodio alcuni clienti varcano la soglia del loro negozio per affidarsi al talento dei body fixers, nella speranza di risolvere il loro problema estetico. Da capelli bruciati ad una lingua divisa in due, gli esperti affronteranno tutti i casi con molta professionalità. Non perdere la seconda stagione di Body Fixers, in prima tv assoluta ogni domenica alle 22:55 con un doppio episodio su Sky Uno.