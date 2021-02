L’attore teatrale Avio, nella quinta puntata di Italia's Got Talent sale sul palco per mostrare un suo talento molto particolare. Il tributo a Ennio Morricone e Sergio Leone si merita solo applausi e...nessun fischio!

Nella quinta puntata di Italia's Got Talent, il talent show in onda tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108), a guadagnare un posto in finale è David Mazzoni, che a detta di Frank Matano rappresenta la vera essenza di questo programma: “Una persona che fa un lavoro normalissimo, ma che ha un talento straordinario” (le foto della quinta puntata).

Molti talenti sono stati protagonisti nella quinta puntata di IGT (scopri cosa è successo nella quinta puntata), ma pochi hanno lasciato il segno. Tra questi c'è Avio con il suo fischio polifonico.

Avio, di Roma, sale sul palco di IGT per fare una cosa che non fa da diversi anni...

Per lui tutto è nato quando da piccolino ha sentito per la prima volta suo zio usare il fischio polifonico per reinterpretare i grandi compositori del cinema italiano. Affascinato da quel che lo zio era capace di fare, si mise subito all'opera per imitarlo. Nonostante il grande talento, negli anni successivi abbandona questa particolarità per dedicarsi alla scuola teatrale.

Sul palco del teatro di Fellini Avio omaggia due grandi del cinema nostrano: Ennio Morricone e Sergio Leone. Il suo fischio polifonico stupisce i giudici e il pubblico, che non può far altro che applaudire il suo grande talento. A fine esibizione la standing ovation è spontanea. Joe Bastianich, incredulo, chiede il bis, e Avio lo accontenta subito con un altro grande pezzo.

Solo applausi e nessun fischio (a parte il suo!) per Avio, che torna a casa con 4 grandi sì!

