Family Food Fight Australia, la seconda stagione in arrivo su Sky Uno

Dopo il debutto nel 2017, Family Food Fight Australia cambia look, pronta ad accogliere ottimi cuochi e personalità esuberanti. Otto famiglie provenienti da tutto il paese, sono pronte a sfidarsi per il titolo di Australia’s Number One Food Family e il l’ambito premio finale di $100,000.

Le prove delle otto famiglie verranno giudicate e criticate dall'acclamato chef e ristoratore Matt Moran, giudice principale di Family Food Fight. Insieme a Matt ci sarà la pasticcera Anna Polyviou, che condividerà i suoi incredibili dolci con i concorrenti, e il critico e food writer di fama internazionale Tom Parker Bowles, la cui formidabile conoscenza del cibo stupirà i cuochi. Matt, Anna e Tom guarderanno la sfida dalla loro postazione, commentando ogni movimento e scelta dei cuochi ai fornelli.