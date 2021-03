Family Food Fight 2, cos'è successo nella seconda puntata

Sei famiglie di ristoratori si sono sfidate ai fornelli per aggiudicarsi il tanto ambito posto nelle cucine di Family Food Fight 2, in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Nella seconda puntata, dopo il duello contro i Vannucchi, a tornare a casa sono i Bustinza Condividi:

Si riaccendono i fornelli di Family Food Fight. Sei famiglie si affrontano per decretare quale sia la cucina migliore d’Italia, in palio l’ambito premio di centomila euro. Quest’anno per rendere ogni sfida ancora più tagliente, a darsi battaglia sono tutte famiglie di ristoratori. In ogni puntata devono affrontare un menu del giorno, una staffetta e un duello finale. A giudicarli, con ancora più rigore, la famiglia allargata più amata d’Italia: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua mamma Lidia Bastianich. Ospite speciale della seconda puntata è Costantino della Gherardesca.

Scopriamo insieme cosa è successo nella seconda puntata di Family Food Fight.

PRIMA PROVA: UN MENU DEL 1980 I piatti che hanno fatto la storia della cucina italiana sono al centro della prima prova di Family Food Fight. Alle famiglie il compito di "scovare" una portata del 1980.

Entrati nell’arena, i concorrenti si ritrovano davanti un vero “museo” dei piatti. Unico piatto mancante è quello risalente al 1980. Cosa vorrà significare? È proprio negli anni 80 che è ambientata la prima prova, quella del menu del giorno. E per parlare degli anni 80, i giudici chiamano un figlio di quel periodo: Costantino della Gherardesca. Un menu di tre portate che rimandi agli anni 80 è quanto viene richiesto alla famiglie. Il tempo a disposizione è di soli 75 minuti. A Costantino della Gherardesca il compito di “osservare” le famiglie. Scaduto il tempo, si parte con l’assaggio dei piatti della famiglia Plaitano. Gloria è sofferente per non aver fatto la zuppa inglese. Si prosegue con i Dall’Argine. I loro piatti sono davvero ben riusciti. Poco convincenti i piatti della famiglia Autelitano, giudicati un po’ tristi. I Vannucchi escono fuori tema, con piatti che si ispirano all’oriente e meno agli anni 80 del Bel Paese. Scivolano anche i Bustinza con un cocktail di gamberi crudi. I loro piatti mancano di grinta. La pasta dei Lufino convince Chef Cannavacciuolo.

Terminati tutti gli assaggi i giudici assegnano il super bonus della seconda prova alla famiglia Dall’Argine.

SECONDA PROVA: LA STAFFETTA Per la seconda prova a staffetta, i capi famiglia apprenderanno la ricetta da Chef Antonino Cannavacciuolo e la preparazione del piatto verrà fatta uno alla volta. La famiglia Dell'Argine ha il vantaggio di guardare la realizzazione della ricetta, comodamente dalla propria postazione. Il piatto da realizzare è uno dei capi saldi della cucina di Chef Cannavacciuolo: riso e verza con rane e ricci. Stabilito l'ordine della cucinata, le famiglie aprono le orecchie e si preparano alla staffetta. A pochi minuti dalla fine della prova alle famiglie non resta che ultimare i propri piatti. Si parte dalla famiglia Dell'Argine, i migliori della prima prova. Il loro primo piatto non è perfetto ma "normale". Meno bene i Plaitano, il loro piatto manca di sale. Sballato anche il piatto dei Bustinza e dei Lufino. Gustoso il piatto degli Autelitano che manca però di dettagli. Piatto incompleto per i Vannucchi, il cui verdetto è negativo. Le famiglie peggiori della seconda prova sono i Vannucchi e Bustinza. Salvi invece Lufino, Dall'Argine, Autelitano e Plaitano.