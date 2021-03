Family Food Fight 2, cos'è successo nella prima puntata

Sette famiglie hanno lottato per aggiudicarsi un posto nelle cucine di Family Food Fight, il programma con Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Nell'attesa di un nuovo appuntamento, scopriamo insieme cosa è successo nella prima puntata Condividi:

I fornelli di Family Food Fight si sono riaccesi (LE FOTO DELLA PRIMA PUNTATA). Nuove famiglie hanno iniziato la loro sfida per decidere quale sia la migliore cucina d’Italia e vincere l’ambito premio di centomila euro. Quest’anno c’è una grossa novità, per rendere ogni sfida uno scontro fra titani, a darsi battaglia saranno tutte famiglie di ristoratori. A giudicarle, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua mamma Lidia Bastianich. Preso posto nella sala dei monitor, i giudici controllano le mosse delle 7 famiglie di ristoratori della seconda edizione di Family Food Fight (VAI ALLO SPECIALE). Ma alla fine della prima puntata, solo in sei si aggiudicheranno una postazione. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo nella prima puntata.

approfondimento Family Food Fight 2, la prima puntata PRIMA PROVA: DUE PIATTI CAVALLI DI BATTAGLIA Capacità e unione sono gli elementi essenziali per riuscire nella costruzione di due piatti cavalli di battaglia. Come ricorda il saggio Joe Bastianich “essere una famiglia può avere dei vantaggi ma è anche una grande sfida”. Al termine dell’assaggio dei primi tre piatti, tre famiglie si aggiudicheranno la cucina ufficiale. Le 4 famiglie rimaste fuori si sfideranno in una battaglia, una serie di duelli infiniti che vedranno l’uscita definitiva di una famiglia dal programma. Tutto questo avverrà nella cucicna nera, novità di quest’anno e situata al centro della grande sala. I primi a rompere il ghiaccio sono i Vannucchi di Pistoia, Toscana. La loro cucina è tradizionalista ma anche futuristica. La loro proposta prevede pasta ripiena e costolette di agnello con tre varianti di carciofi. L’obiettivo delle famiglie è quello di aggiudicarsi una cucina senza passare per i duelli. La presentazione dei cavalli di battaglia dei Vannucchi conquista gli occhi e il palato dei giudici. I prossimi nella cucina nera sono i Dall’Argine che si cimentano nella preparazione dei tortelli di erbetta con burro e formaggio e filetto di manzo farcito. La terza famiglia ad entrare nella cucina nera sono i Zago che propongono un antipasto e un risotto. Dopo la presentazione dei piatti delle famiglie Lufino, Plaitano, Bustinza, Autelitano, i giudici tirano le somme. I primi ad aggiudicarsi un posto sono i Plaitano che si sistemano nella cucina verde. La seconda cucina, quella arancio, va alla famiglia Autelitano. La terza famiglia sono i Bustinza che si sistema nella cucina fucsia.