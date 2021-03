Family Food Fight 2, la famiglia Zago di Treviso

La famiglia Zago è proprietaria del ristorante Le Querce a Merlengo di Ponzano V.to in provincia di Treviso. Ermanno, il portavoce, racconta: “Diciamo che sono figlio d’arte: i miei sono partiti da una pizzeria, poi sono passati a una trattoria e infine ristorante. Abbiamo fatto sempre un passetto in più nell’evoluzione familiare che dura da 50 anni”. Ermanno è il traino della famiglia, stressa i parenti con le sue idee, loro sbuffano ma lo seguono; Dario e la mamma Tiziana, entrambi in cucina, spesso discutono e non sono mai d’accordo; Duska va più d’accordo con Ermanno, ed è abituata a gestire lo stress della sala. Dicono di essere psicologi del cliente, sono molto attenti alle esigenze di chi hanno intorno. Sono insieme da sempre e tra di loro non se le mandano a dire. Ermanno ha frequentato l’istituto alberghiero “Tutta la famiglia lavora al ristorante. A parte il papà che è mancato 3 mesi fa. Anche se ho fatto l’alberghiero mi ritengo autodidatta: leggo molto e traggo ispirazione dai libri. Per la nostra famiglia la cucina è la fotografia del territorio”.

VAI ALLO SPECIALE DI FFF