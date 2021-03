Family Food Fight 2, la famiglia Vannucchi di Quarrata

Claudia Vannucchi è una donna forte dall’accento toscano. Diplomata al Polimoda, ha lavorato in questo settore per 10 anni, ma quello non era il posto giusto. Dopo questa parentesi, è tornata a casa e ha cominciato ad aiutare i genitori nell’Agriturismo, come faceva quando era piccola. Cresciuta nel ristorante di famiglia, solo da adulta ha iniziato a vederlo con un altro occhio, l’ha rivoluzionato e alla fine se n’è innamorata. Oggi si occupa maggiormente della sala. I cuochi sono Mauro e Clara, uno più tradizionalista mentre Clara prova a dare un’impronta più innovativa ai piatti.

VAI ALLO SPECIALE DI FAMILY FOOD FIGHT