Family Food Fight 2, la famiglia Plaitano di Milano

Carmine ha incontrato Gloria da giovanissimo. È lei che comanda in cucina: è il vero capo. Spesso si punzecchiano, ma sempre con grande rispetto. Carmine sostiene di essere la sua cavia: “ma ogni decisione viene presa insieme. Anche Greta viene sempre coinvolta nonostante studi a Udine. Ma sai... alla fine noi ristoratori la sera mangiamo pasta in bianco”. Gloria e Carmine si sono sposati a 24 anni e stanno insieme (anche professionalmente) da 36 anni. Entrambi vengono da famiglie contadine: Gloria è di origine friulana e lui di un paesino di montagna nel Sud Italia. La loro è una cucina povera. Quando sono arrivati a Milano, non avendo studiato, hanno cercato un modo per sbarcare il lunario e hanno aperto un pub sui navigli che è andato benissimo per 15 anni. Gloria è la chef del ristorante, si presenta come la timida del gruppo ma in realtà la chiamano “DIO”, perché è una maniaca del controllo. Carmine è l’oste, borbotta sempre, di lui dicono che è maldestro, soprattutto in cucina. Riccardo (un gigante alto 1,90m) ha un ristorante in Friuli, ma collabora con gli zii saltuariamente, oppure porta i suoi prodotti. Greta, figlia di Carmine e Gloria, vuole vincere: lavora saltuariamente in sala, soprattutto quando i genitori vanno in vacanza, e fa passare il messaggio che ogni tanto l’aria giovane nel ristorante fa bene.