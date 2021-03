Family Food Fight 2, la famiglia Dall’Argine di Parma

Tra le famiglie di ristoratori in gara a Family Food Fight, il programma in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, troviamo i Dalla'Argine. Scopriamo di più sul loro conto

Luca il referente e oste delle varie attività che hanno sparse per l’Emilia-Romagna è un cinquantenne spigliato, loquace e dinamico anche nel modo di raccontarsi. Ha una bellissima storia fatta di piccole e grandi soddisfazioni. La cucina è tradizionale, ma con un occhio attento anche alla clientela. Barbara , la sorella, è la cuoca e tiene in mano la situazione in cucina. Morena, la moglie di Luca , fa la fiorista ma il ristorante è la sua seconda casa. Bianca , la mamma di Luca è la più attiva e dinamica del gruppo, grande cuoca dal 1983.

HOSTARIA TRE VILLE, IL RISTORANTE DELLA FAMIGLIA DALL’ARGINE

Sono più di trent’anni che questa famiglia lavora nella ristorazione. Il tutto è partito da papà Nando che nel lontano 1977 decise di comprare una tabaccheria che trasformò subito in bar. Luca, Barbara, Massimo e Francesco i figli di Nando, decidono di ridar luce ad un locale che stava decadendo, ed infine la terza generazione si è affiancata al nonno per rubarne i segreti e “farlo tribolare un po’”. La cucina è quella tipica parmigiana, con i piatti tipici della tradizione, polenta fritta, cappelletti, agnolotti e tortelli, per poi passare ai secondi con il bollito misto, la trippa alla parmigiana e stracotto di asina. Solo per citarne alcuni.