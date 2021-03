Family Food Fight 2, la famiglia Bustinza di Torino

Famiglia peruviana trapiantata in Italia da vent’anni. Tutti allegri e ironici. Miguel insieme a Patricia ha aperto a Torino " Vale un Perù" nel 2012, sotto la supervisione di mamma Maria , considerata il “dizionario” della famiglia. Sudamericana doc, pratica e sul pezzo. In questi anni in Italia sia Patricia che Miguel hanno fatto vari corsi di cucina italiana e regionale. Entrambi sono molto affiatati, e hanno un bel legame anche con Maria che li ha avviati alla cucina. Carlos è il cugino di Patricia ed è un grande amante del cibo, nonostante nella vita faccia un altro lavoro, nel suo tempo libero è un valido aiuto nel ristorante.

VALE UN PERU’, IL RISTORANTE DELLA FAMIGLIA BUSTINZA

Il ristorante Vale un Perù nasce a Torino nel 2012. Per aprirlo Miguel e Patricia hanno investito le loro liquidazioni. Si beve pisco sour, si mangia ceviche di pescado. È un locale piccolo ma nel giro di un paio d’anni hanno sentito la necessità di allargarsi. Miguel e Patricia decidono quindi di aprire un secondo ristorante il “Nativo”, un concept diverso e con un menù completamente rivoluzionato. In Italia i ristoranti peruviani sono purtroppo pochi, più o meno un centinaio. I locali di Miguel e Patricia sono un gioiello per cura e cultura gastronomica e un’occasione per i torinesi di assaggiare una cucina dall’enorme valore che vale il proverbiale Perù.