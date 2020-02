Milano, 31 gennaio 2020. Le voci si rincorrevano da tempo, il pubblico aspettava la conferma, i follower lo invocavano a gran voce. E oggi, finalmente, la notizia tanto attesa diventa realtà: la annuncia lo stesso Alessandro Cattelan a Sanremo davanti al Teatro Ariston. Quale location migliore, infatti, del luogo “sacro” dello spettacolo italiano per lanciare la nuova stagione di E poi c’è Cattelan, attesa al via il 24 marzo su Sky e NOW TV. Tutti i martedì in prima serata su Sky Uno, Alessandro Cattelan torna alla guida dell’unico, irresistibile late night show della tv italiana.

Con le luci dell’Ariston sullo sfondo, Alessandro annuncia così il ritorno dello show che porta il suo nome, una fabbrica di instant cult amatissimi su web e social. Lo show di Sky, che negli anni si è consolidato come fenomeno televisivo, torna con i monologhi politicamente scorretti e dissacranti di Ale, le gag imprevedibili, le irriverenti e originali interviste con ospiti dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, momenti cult che diventano subito virali. Tutto realizzato con l’ormai inconfondibile stile di EPCC e del suo padrone di casa Alessandro Cattelan.

E POI C’È CATTELAN, dal 24 marzo ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno. Disponibile su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV.