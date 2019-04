Alessandro Cattelan: chi è la moglie Ludovica Sauer

Lui classe 1980, lei 1981, Alessandro Cattelan e la moglie Ludovica Sauer sono una coppia perfetta, poco incline al gossip ma very very glamour. I due piccioncini sono l’immagine della felicità e della riservatezza al tempo stesso. Nonostante le carriere intraprese, Ale e Ludovica non amano mettersi in mostra, basti pensare che il loro stesso matrimonio, celebrato a Milano nel 2014 proprio prima di Pasqua, è passato quasi in sordina: i due sono diventati marito e moglie davanti agli occhi dei genitori, dei testimoni e della loro prima figlia, Nina. Nata nel 2012, oggi la primogenita ha una sorellina di quattro anni più piccola, Olivia. Il conduttore di Tortona può dirsi beato tra le donne. E che donne.

La bellezza, lo charme e l’eleganza di sua moglie non passano inosservati, metà brasiliana e nata in Svizzera (è cresciuta tra Locarno e Porto Alegre), la splendida consorte del nostro Ale è una modella dal fascino irresistibile. Il sangue gaucho e il carattere tedesco ne fanno un mix unico ed esplosivo. Lo sa bene Alessandro Cattelan che, folgorato da cotanta bellezza, ha superato la sua proverbiale timidezza ed è riuscito a conquistarla. Cupido li ha colpiti sul campo, galeotta fu una partita calcio, e non una partita qualsiasi, ma quella neroazzurra della sua squadra del cuore. Neanche a dirlo! Pare che nell’intervallo il giovane di Tortona abbia trovato il coraggio di presentarsi. Il resto è nato e cresciuto giorno dopo giorno.



A conferma della sua discrezione, non è facile reperire informazioni sulla signora Cattelan, proclamata miss Estathé in occasione del Giro d’Italia, ha prestato il suo volto in svariati eventi legati allo sport, dal motociclismo, alla Formula Uno, passando dal calcio al ciclismo. La sua vita privata, resta privata. L’abbiamo vista accanto al marito in occasione dei David di Donatello, e possiamo ammirarla negli scatti che la coppia pubblica su Instagram. Di più non ci è dato di sapere.

E poi c'è Cattelan, gli ospiti della seconda puntata

Tutti i volti di Cattelan

La fotostoria di Jimmy Fallon

Tutti i video di EPCC