EPCC: scopri gli ospiti della terza settimana

Il late show di Alessandro Cattelan, in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata su Sky Uno, presenta gli ospiti della terza settimana: Giorgio Mastrota, Greta Scarano, Antonia Klugmann, Beatrice Venezi, Jake La Furia, Yombe e Sfera Ebbasta

Nuova settimana di grandi ospiti per “E poi c’è Cattelan”, l’irriverente late show quotidiano condotto da Alessandro Cattelan in onda nella seconda serata di Sky Uno HD. Anche nelle nuove puntate tornano la musica degli Street Clerks, i divertenti giochi in studio, le parodie con gli ospiti, le gag e le rubriche marchio di fabbrica del programma.



Stasera Alessandro Cattelan accoglie nel salotto di #EPCC Giorgio Mastrota e Greta Scarano. Mastrota sfiderà il padrone di casa a una singolare prova di pugilato, mentre con l’attrice Alessandro si cimenterà in un’esilarante sfida culinaria.



Martedì è il giorno di Antonia Klugmann. La Chef stellata, new entry in giuria della nuova edizione di MasterChef, sfiderà Alessandro Cattelan in “Occhio non vede, cuoco non duole”, la prova di cucina, bendati, che già l’anno scorso ha messo in difficoltà il sesto MasterChef italiano Valerio Braschi. Quella di domani è però anche la sera di Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra d’Europa.

Jake La Furia è l’ospite della puntata di mercoledì, che prevede anche l’esibizione del duo electro-pop italiano fondato dal musicista e produttore Alfredo Maddaluno e dalla cantante e songwriter Cyen, gli Yombe. Giovedì, invece, è il turno di Sfera Ebbasta, milioni di visualizzazioni su YouTube e di streaming su Spotify, giovanissima stella della musica trap italiana.



Venerdì sera andrà in onda un Best Of che, come ormai tradizione, racchiude tutti i momenti più divertenti delle puntate della settimana.