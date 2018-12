EPCC: scopri gli ospiti della seconda settimana

E Poi c'è Cattelan, in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata su Sky Uno, presenta gli ospiti d'eccezione della seconda settimana: Emma, Francesca Michielin, Sarah Felberbaum, la nazionale di Curling maschile dell’Italia, Elettra Lamborghini, Ruggero Pasquarelli e Bruno Vespa

Seconda settimana di programmazione per “E poi c’è Cattelan”, l’unico late show quotidiano della tv italiana. Anche nelle nuove puntate grandi ospiti che, accompagnati della musica degli Street Clerks, si prestano per i divertenti giochi in studio, le gag e le rubriche marchio di fabbrica del programma condotto da Alessandro Cattelan, in onda nella seconda serata di Sky Uno.



Stasera il padrone di casa Alessandro Cattelan accoglie nel salotto di #EPCC Bruno Vespa. Il giornalista, che durante l’intervista alla quale si sottoporrà in studio presenterà anche il suo nuovo libro Soli al comando, edito da Mondadori, guidato dal padrone di casa farà un vero e proprio tour della sede Sky di Milano Rogoredo.

Martedì è il giorno di Emma. La cantante, che ha da pochi giorni pubblicato il suo nuovo disco Essere qui, torna in trasmissione a tre anni dall’ultima partecipazione. Francesca Michielin, nei negozi di dischi col nuovo 2640, e Sarah Felberbaum sono gli ospiti della puntata di mercoledì. Attrice, showgirl e conduttrice, Sarah Felberbaum debutterà stasera alla conduzione di CinePop, il nuovo programma quotidiano di infotainment, in onda dalle 21.00 su Sky Cinema Uno HD, che racconta il mondo del cinema con curiosità, interviste e contributi esclusivi. In onda mercoledì anche una clip esclusiva con la Nazionale di curling maschile dell’Italia, in partenza per le prossime Olimpiadi invernali.



Ospiti della puntata di giovedì, invece, sono Ruggero Pasquarelli, l’idolo teen di Soy Luna, ed Elettra Lamborghini, la famosa e chiacchierata ereditiera fra i protagonisti di Riccanza e al suo debutto come cantante.



Venerdì sera andrà in onda un Best Of che racchiude tutti i momenti più esilaranti delle puntate in onda da lunedì a giovedì.