Se è vero che il rock non è musica ma uno stile di vita, le Dress in black lo abbracciano in pieno. Un gruppo di amiche, insegnanti e studentesse unite da una sola passione, gli AC/DC, ti aspettano alla finale di Italia’s Got Talent. Mercoledì 24 marzo alle 21.30 in diretta su Sky Uno.

Prima e unica band AC/DC al femminile in Italia. Le 5 ragazze di Cagliari , con la loro voce raschiante e una grande dote musicale, si sono imposte con la loro energia nello studio di Italia’s Got Talent 2021 . Il loro accesso in finale avviene con 4 grandi sì ( VAI ALLO SPECIALE DI IGT ) . Cosa dobbiamo aspettarci questa sera per la finale?

LE DRESS IN BLACK INFIAMMANO IL PALCO DI IGT

Sono cinque, sono donne e sono super rock: sono le Dress in Black, la tribute band degli AC/DC che con la loro grinta e la loro passione infiammano il palco davanti agli occhi divertiti di Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Lodovica Comello. Dalla Sardegna con furore le Dress in Black portano un’energia incredibile e ci fanno rivivere l’ebbrezza di un concerto!

Seguendo le note delle famosissime canzoni della band di Sidney, le fantastiche Dress in Black si esibiscono in una performance scoppiettante, a cui è impossibile rimanere indifferenti. Saltano, fanno acrobazie con le chitarre e si divertono da morire! E pensare che le due fondatrici della band sono delle serissime, come amano definirsi, professoresse di Lettere e di Tecnologia. E allora Let’s rock ‘n roll!

Il pubblico canta a squarciagola e salta, inebriato dall’energia che le 5 ragazze liberano sul palco: è una festa incredibile e a casa arriva tutta la carica dell’esibizione. Le Dress in Black, nate per stare sul palco, sono anche l’unica tribute band femminile degli ACDC in Italia, una forza della natura.

Non perdere la finale di Italia's Got Talent 2021, mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno.