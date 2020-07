"Dinner Date - Amore in cucina" torna su Sky Uno

Sognate di innamorarvi grazie al buon cibo e a un pizzico di buona sorte? A "Dinner Date - Amore in cucina" il sogno diventa realtà. In ogni episodio un concorrente ha in tasca la fortunata chance di trovare il vero amore in cucina. Come funziona? Presto detto: un single deve scegliere tre menù tra cinque proposti. Una volta effettuata la scelta, i tre partner possibili dovranno conquistare la persona single in questione prendendola per la gola con una cena romantica. Le pietanze sono il fulcro della serata, la conquista parte da qui. Alla fine della cena l’ospite sceglierà chi rivedere tra i tre possibili candidati.

"Amore in cucina" è lo show nel quale i gusti personali in fatto di cibo si mescolano al gioco del matchmaking… La seduzione va in scena attraverso il cibo, passa attraverso le papille gustative, ma non solo. Ad entrare in campo sono innumerevoli fattori, primo tra tutti, la voglia di conoscersi, di piacere e di piacersi. Il rito di cenare insieme fa parte del corteggiamento e resta ancorato alla sfera delle emozioni. Non resta che sintonizzarci su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a partire dal 17 luglio.