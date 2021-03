Chi è David Mazzoni, il tenore tra i finalisti di Italia's Got Talent

Da netturbino a tenore, David Mazzoni ti aspetta alla finale di Italia’s Got Talent, mercoledì 24 marzo alle 21.30 in diretta su Sky Uno.

La quinta puntata di Italia’s Got Talent 2021 ha visto sul palco David Mazzoni, l’operatore ecologico con la voce da tenore che come dice Frank, rappresenta la vera essenza del programma: “Una persona che fa un lavoro normalissimo, ma che ha un talento straordinario” (tutto su Italia's Got Talent 2021). Il concorrente è pronto per la finale di stasera!