La Via Herculea ci porta al Castello di Venosa, la città di Orazio, dove il conte Gesualdo si macchiò del delitto della moglie Maria D’Avalos. Proprio a lei Antonio ha deciso di intitolare il suo ristorante pizzeria, D’Avalos, vicino alla fortezza. “La Via Herculea spaccava a metà Venosa”. Propone una cucina tradizionale rivisitata negli impiattamenti per renderla attuale, ricca dei sapori che venivano trasportati avanti e indietro: il maialino nero, la lucanica, il pecorino, il caciocavallo, la cicerchia e i ceci. “Mantengo le ricette delle nonne dando un tocco più moderno e accattivante nelle presentazioni”. Nel menù è presente anche il pesce, spesso abbinato a prodotti del territorio, come il cavatello vongole e cime di rapa. “Insomma faccio lo chef da 35 anni e mi piace divertirmi in cucina”. Antonio pensa di non avere punti deboli e vuole partecipare “Per far riscoprire i sapori di una volta che appartengono a noi”.