Siamo arrivati al decimo e ultimo appuntamento con Cuochi d'Italia , la sfida culinaria in onda su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, tutti i martedì in prima serata alle 21.15.

Siamo giunti al penultimo step di questa intensa e avvincente gara, la semifinale. È tempo di cambiare le regole: le 4 regioni in gara si batteranno in due duelli, due sfide secche, senza manche di andata e ritorno e i cui vincitori accederanno in finale.

Le quattro semifinaliste sono: il Lazio di Ciro Del Pezzo, la Campania di Gena Iodice, il Trentino Alto Adige di Mirella Paris e la Calabria di Agnese Gigliotti.

Le prime due regioni in gara sono: Trentino-Alto Adige e Calabria. I due sfidanti cucineranno un piatto tipico della loro regione, un piatto che si presuppone conoscano alla perfezione, scelto da loro stessi. Il Trentino Alto Adige proporrà i canederli, mentre la Calabria la fileja con la ‘nduia. Questo duello durerà un’unica manche, al termine della quale i giudici voteranno, con un punteggio da 0 a 10 i piatti. La regione che otterrà il punteggio più alto sarà la prima finalista di Cuochi d’Italia!

Il secondo duello, invece, vedrà la sfida tra Lazio, capitanato da Ciro Del Pezzo, e Campania, al cui comando ritroviamo Gena Iodice. Il piatto del Lazio saranno i carciofi alla romana, mentre la Campania sfodererà il gateau di patate.

Gli chef Gennarino Esposito e Cristiano Tomei, guidati da Alessandro Borghese, giudicheranno i piatti e assegneranno la vittoria a una regione alle due regioni che passeranno il turno e andranno in finale.

Finalmente si giunge alla tanto ambita finale! Chi saranno le due regioni finaliste? Il duello consisterà in due sfide secche, senza manche di andata e ritorno. Gli sfidanti cucineranno, nuovamente, un piatto scelto da loro tipico della loro regione, per ogni sfida. Per ciascuna manche, come già accaduto durante la semifinale, i giudici daranno un voto da 0 a 10 ai piatti e, la ragione che otterrà il punteggio più alto, sarà la vincitrice di Cuochi d’Italia!

Chi vincerà il programma? Non vi resta che sintonizzarvi su Cuochi d’Italia per scoprirlo!