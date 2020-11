Matrimonio a prima vista Italia, questa sera l’ultima puntata

Cosa è successo nella scorsa puntata

Nella precedente puntata di Matrimonio a prima vista Italia abbiamo lasciato le coppie alle prese con il breve ma intenso viaggio di nozze. Per alcuni come Giorgia e Luca si è trattato di condividere momenti di spensieratezza, per altri, specie per Gianluca e Sitara, la luna di miele non ha fatto altro che abbassare l’umore della coppia portando i due a continui litigi. Non sono mancate le tensioni anche per Nicole e Andrea per via dei dubbi di lui circa l’aspetto esteriore della moglie.

Un altro momento di disaccordo si è verificato quando le coppie hanno toccato il tema lavoro: sarà stato proprio questo argomento a decidere sul destino del loro matrimonio?