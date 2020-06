"CCN - Comedy Central News" al via

Da mercoledì 24 giugno, sul canale 128 (e in streaming su NOW TV) alle 23.00, torna il divertente cult show, giunto alla sesta edizione. Al timone Michela Giraud, astro nascente della comicità italiana

Con la sua incontenibile ironia, spiazzante e al tempo stesso immediata, Michela Giraud sarà capace di sorprendere e affascinare il pubblico di CCN con la sua personalissima vena comica. Una voce e un tocco femminile che per la prima volta caratterizzeranno il “late night” italiano ispirato ai modelli americani come The Daily Show, The Last Week Tonight, Full Frontal.

Sulle orme di due delle comedian più apprezzate al mondo come Ellen DeGeneres che ha segnato un’epoca con il suo talk show televisivo quotidiano The Ellen DeGeneres Show o di Amy Schumer protagonista della serie commedia Inside Amy Schumer in onda su Comedy Central dal 2013, Michela Giraud debutta alla conduzione del programma di punta del canale raccogliendo una già grande sfida professionale in un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando. A lei il compito di “mettere sotto torchio” gli ospiti di puntata, con interviste che daranno vita a momenti esilaranti. Si parte con il sindaco di Milano Beppe Sala, ospite della prima puntata, mentre nelle puntate successive si altereranno, in ordine alfabetico: Gigi D’Alessio, Costantino Della Gherardesca, Levante, J-Ax, Ema Stokholma, Mario Tozzi e Sofia Viscardi. A completare il cast di CCN un gruppo di comici davvero imprevedibili come Edoardo Ferrario, che vestirà i panni di un esperto virologo, Emanuela Fanelli, che darà vita ad una iconica influencer e le incursioni comiche di Martina Catuzzi e Francesco Marioni.