Christian e il suo amico a quattro zampe è tra gli 11 finalisti che mercoledì 24 marzo alle 21.30, in diretta su Sky Uno, si sfideranno sul palco di Italia's Got Talent 2021.

Siamo solo alla prima puntata di Italia’s Got Talent quando da Las Vegas con furore, arriva sul palco più scintillante e colorato del momento Christian Stoinev, un acrobata che incanta i nostri fantastici giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich ( scopri cos'è successo nella prima puntata ). E che siamo curiosi di ritrovare in finale.

Christian e il cane equilibrista Percy

approfondimento

Italia's Got Talent 2021: le foto della prima puntata

A far innamorare e divertire pubblico e giudici è soprattutto il partner di Christian: il suo piccolo cagnolino Percy. Bianco, scodinzolante e talentuoso, Percy è un chihuahua che conquista il pubblico in una performance simpatica e allo stesso tempo indimenticabile. Christian dà prova della sua forza fisica facendo acrobazie a testa in giù, dimostrando ottime abilità, mentre Percy raggiunge il suo padroncino e insieme ci regalano un’esibizione incredibile: Percy, stando in equilibrio sul corpo di Christian, lo imita muovendo le zampe a ritmo di musica! Il colpo di scena non è scontato e tutti applaudono e ridono davanti a tenerezza, bravura e creatività.

Alla fine, i giudici regalano quattro sì a questo numero che passa il turno e arriva al tavolo dei verdetti di fine puntata. Christian Stoinev e Percy hanno dimostrato una cosa: è proprio vero che il cane è il miglior amico dell’uomo.

Non perdere la finale di Italia's Got Talent 2021, mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno.