4 Ristoranti Emilia Romagna, Cala Zingaro: il menu e 4 cose da sapere

Alessandro Borghese ha fatto tappa a Cala Zingaro, uno dei 4 ristoranti che si sono sul mare dell’Emilia Romagna e che ha vinto l'ambito titolo in palio. L’appuntamento è come sempre di martedì alle 21.15 su Sky Uno, nell’attesa scopri di più sul locale di Andrea

Andrea, 33 anni, è il titolare di Cala Zingaro. Laureatosi in economia e commercio a Bologna, dal 2013 inizia a lavorare nei negozi di abbigliamento che la sua famiglia gestisce da generazioni, ma il lavoro non lo soddisfa. Così abbandona la moda e decide di acquistare insieme a due soci Cala Zingaro: «Cala perché in una piccola spiagga, e zingaro perché io stesso sono un po’ zingaro, amo girare il mondo». La filosofia “alternativa” di Cala Zingaro può essere riassunta così: SOUL BEACH: “Perché riempie l'anima, qui si viene per staccare la testa e ti sembra di essere all'estero.” Anche la cucina rientra in questa filosofia e punta sulla materia prima di qualità e della zona con qualche incursione asiatica. Andrea è competitivo e diretto, vincerà perché “siamo informali ma cool, informale non significa poca cura, significa rilassato ma di livello.”