Bruno Barbieri 4 Hotel nelle Marche, l'intervista alla vincitrice

approfondimento

Bruno Barbieri 4 Hotel in Versilia, l'intervista al vincitore

Ortopì è la prima struttura ricettiva in Italia costruita interamente in calce e canapa, come nasce il progetto?

Ortopi nasce dove un tempo si trovava la nostra casa di campagna, una casa dove eravamo soliti trascorrere le vacanze estive, dove c’erano sempre tavolate imbandite, dove passavamo il tempo con i nostri amici e la nostra famiglia. La casa delle feste, dei momenti di ritrovo, delle vacanze, della spensieratezza. Tutto quello che è stato il passato adesso è un presente dedicato ai nostri ospiti, un luogo di relax, immerso nella quiete nel verde e a due passi dal mare, un posto dove trascorrere giorni indimenticabili.

Quali sono state le difficoltà, se ce ne sono state?

La nostra volontà era quella di creare una struttura ricettiva ecosostenibile al 100%. Una struttura che veicolasse un messaggio di rispetto verso l’ambiente, che coniugasse il benessere delle persone che vi soggiornano con il benessere dell’ambiente che la ospita. Mi sono buttata in questa esperienza cambiando completamente vita, passando da un lavoro di ufficio nel settore dell’edilizia e arredamento a un settore turistico ricettivo e ristorativo. Un cambio radicale che ha richiesto tanto studio e tanti sacrifici.

La vostra filosofia di vita?

Essere semplici ma ricercati e genuini in ogni occasione.

Cosa rende un soggiorno indimenticabile?

Sentirsi accolti e ricoperti di attenzioni in un ambiente confortevole e unico.

L’hotel più bello dove ha alloggiato?

Ricerco sempre strutture intime e ambienti familiari. Durante il periodo universitario ho soggiornato in una bellissima villa in campagna, ancora oggi, a distanza di anni, conservo vivo il ricordo di quel profumo e di quei colori meravigliosi.

I vostri punti di forza?

Accoglienza e intimità. Il contatto diretto con la natura, la possibilità di passeggiare nell’orto raccogliendo frutta e verdura. Un ambiente genuino e curato, coerente con la nostra filosofia.

Cosa ha imparato da questa esperienza televisiva?

Un’esperienza unica che mi ha offerto la possibilità di mostrare a tutti il risultato di un grande lavoro, di un’idea e di un sogno di famiglia diventati realtà.

Su cosa siete intransigenti e su cosa invece potreste chiudere un occhio?

Pulizia e comfort sono fondamentali.Se capitano delle sviste sono fondamentali cura e prontezza nella risoluzione.

C’è stato un momento in cui avete pensato di vincere?

Ho vissuto questa esperienza cercando di fare del mio meglio come professionista, valutando le diverse situazioni con oggettività, esprimendo il mio personale pensiero. Ho cercato di trasferire quanto più possibile tutto quello che il nostro progetto rappresenta e tutto quello che è per noi OrtoPì sperando nell’apprezzamento di tutti. Ho sperato fino alla fine nella vittoria, ma non l’ho creduta possibile fin quando non ho visto Barbieri arrivare con la macchina.