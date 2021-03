11 finalisti stanno per calcare, per l’ultima volta, il palco di Italia’s Got Talent 2021. Tra loro ci sono le giovanissime Black Widow di Camporosso, approdate in finale grazie al Golden Buzzer di Mara Maionchi.

Prima puntata di Italia's Got Talent 2021 col botto. Le Black Widow si aggiudicano il pass per la finale e con il gioco delle 100 mani incuriosiscono Mara Maionchi che sceglie di premere il famoso bottone dorato ( Lo speciale dedicato ).

CHI SONO LE BLACK WIDOW

Subito dopo la presentazione della giovane Aisha è bastato un secondo per capire che non eravamo davanti a una semplice coreografia. I movimenti degli aculei rossi della ragazza si sono moltiplicati davanti ai nostri occhi creando dei giochi eleganti dai mille effetti stupefacenti.

Le giovanissime Black Widow di Camporosso (Imperia) hanno creato un ponte ideale con l’oriente rivisitando in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani, dando vita ad una serie di effetti visivi di rara potenza. I giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich sono rimasti catturati dal talento di queste bravissime ballerine.

Ma le sorprese non sono finite qui. Se la standing ovation del pubblico un po’ ce l’aspettavamo, il Golden Buzzer di Mara Maionchi è arrivato veloce come un fulmine a ciel sereno. Come dice il nostro Frank, senza creare tanto pathos, Mara è andata dritta al punto e ha premuto il mitico pulsante dorato. Con lo speciale Golden Buzzer le Black Widow approdano direttamente alla Finale di questa edizione di Italia’s Got Talent 2021! Un grande risultato per queste ragazze guidate da alcuni scenografici che già conoscevamo e ci avevano stupito due anni fa: si tratta degli Urban Theory, i Golden Buzzer di Federica Pellegrini due anni fa.

Non perdere la finale di Italia's Got Talent 2021, mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno.