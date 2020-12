4 Ristoranti per bikers nel Lazio, il Biker Bistrot

Francesca è la titola del Biker Bistrot, un ristorante pensato come casa dei motociclisti, un luogo di raccolta per decidere che viaggi fare e per stare insieme tra amanti delle due ruote. Francesca non è solo la titolare ma anche la chef. La sua cucina propone ricette american style, con hamburgeroni gourmet che portano i nomi delle varie case motociclistiche: il panino Bmw, quello Ducati, il Moto Guzzi... Nel menù ci sono anche piatti della tradizione ciociara. Francesca è l’anima del locale: inizia in cucina, imposta la linea, poi lascia tutto in mano di suo figlio ed esce in sala, dove accoglie i clienti, prende le ordinazioni e gira tra i tavoli. È una che si arrabbia spesso se qualcosa non è come si aspettava: “Divento anche un po’ sgarbata. Quando vado al ristorante pretendo”. È competitiva: “Questa gara la faccio a testa alta, e so già che vinceremo. Saremo una bella gatta da pelare, non saremo sciacquettine”. Amante delle Harley-Davidson, da lei si può mangiare restando in sella alla propria moto. Orgogliosamente biker, si è scrollata di dosso il ruolo di zavorrina, ovvero l’eterna passeggera.