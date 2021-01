4 Ristoranti a Bari, Biancofiore: il menu e 4 cose da sapere

In quello che lui chiama il Salotto di Bari, tra la Città Vecchia e il mare, sorge in un edificio del 500, il Biancofiore di Diego. Figlio di un pescatore, Diego è preparato, rigoroso e preciso. Sul crudo sarà inflessibile: “Da me si mangia il miglior crudo di Bari”. È considerato un "rompiscatole" anche dai fornitori: “Se mi danno qualcosa che non va bene li caccio, non voglio essere preso in giro”. Il crudo è sempre in carta con frutti di mare, polipetti arricciati solo dai pescatori che fanno pesca all’amo, crostacei e sfilettati. Tutto servito senza limone o salse: “Chi lo propone con salsine è un extraterrestre: puoi farlo, ma non qui”. Serve i frutti con il guscio sul ghiaccio e il resto su un piatto di ceramica freddo per non alterare i sapori. Non teme le critiche perché è sicuro di quello che fa.