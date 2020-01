Best Bakery 2, le anticipazioni della prima puntata

Alessandro Servida e Andreas Acherer , i due giudici d'eccezione protagonisti del cooking show più dolce della tv, sono pronti per partire alla ricerca della miglior pasticceria d’Italia. Dal 7 gennaio, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 torna Best Bakery

L'attesa è finita, finalmente ci siamo: il cooking show più dolce arriva, con la sua seconda edizione e con tante novità, da domani, 7 gennaio 2020, tutti i martedì alle 21.15 c’è BEST BAKERY, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky. Le novità iniziano dalla giuria: i due nuovi giudici d’eccezione sono Alessandro Servida e Andreas Acherer, due maestri della pasticceria italiana, pronti a esplorare alcune delle città più belle d’Italia, da Salerno a Como, passando per Firenze, Pavia e Milano, per scovare i potenziali vincitori e giudicare le prelibatezze da loro proposte. Quale sarà la migliore pasticceria d’Italia di quest’anno?

Nel corso delle undici settimane – due episodi a sera a partire da domani 7 gennaio tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV - i due saranno protagonisti di una sfida all’ultimo dolce, per eleggere la miglior pasticceria d’Italia. In ogni città si sfideranno 12 pasticcerie, tre per ogni puntata, e i giudici saranno chiamati a valutare i partecipanti affidando loro un punteggio.

Solo cinque saranno le pasticcerie finaliste, ovvero le vincitrici di ognuna della città, che potranno gareggiare nella “finalissima nazionale”. Durante le ultime due puntate, infatti, le migliori pasticcerie si sfideranno al Castello di Belgioso, nei pressi di Pavia, dove dovranno dar prova di tutta la loro abilità per portare a casa il titolo di Best Bakery d’Italia.

Alessandro Servida, pasticcere di esperienza trentennale, è un imprenditore di successo e docente in diverse scuole di specializzazione di pasticceria. Nel 2014 si è aggiudicato il premio speciale di Gambero Rosso per il “Miglior Packaging”. Il suo primo insegnante fu il padre, ma il suo mentore è stato il maestro dei Maestri pasticceri italiani, Iginio Massari, del quale è stato anche assistente per un anno.

Andreas Acherer, alla sua prima apparizione televisiva, è l’unico pasticcere italiano a far parte della prestigiosa associazione di cioccolatieri svizzeri “Chaîne Confiseur”. È il proprietario delle pasticcerie Acherer, premiate con 3 torte Gambero Rosso. Dopo il liceo si è trasferito a Vienna per imparare l’arte dolciaria, e poi da lì in Francia, Svizzera, Germania e Svezia. Grazie ai dolci segreti imparati in giro per il mondo, la sua pasticceria è entrata a far parte del prestigiosissimo Relais Dessert, l’esclusivo circolo di 80 pasticceri provenienti da tutto il mondo.