LE BELLO SISTERS INCANTANO I GIUDICI

Le sorelle Bello sono Loren, Joline, Celine e hanno un’età compresa tra i 14 e i 22 anni. Sono sempre state molto unite e ognuna ha un “ruolo” ben distinto all’interno del trio. Celine è la più divertente, Joline la più emotiva e Loren, la più grande delle tre, di fatto è sempre stata un po’ la mamma del gruppo. Sul palco più colorato d’Italia le Bello Sisters portano una performance memorabile, una grande prova di flessibilità, eleganza e talento. Durante l’esibizione prendono forma diverse figure sviluppate in verticale, in un intricato gioco di appoggi e bilanciamenti. Ma come fanno a rimanere in equilibrio con tutto il peso alla base di una sola gamba?

Dopo qualche sguardo sul Golden Buzzer, i giudici danno quattro sì alla performance, premiando il grande talento artistico delle ragazze.

